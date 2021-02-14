Китайский шаттл прислал видео с орбиты Марса

Центральное телевидение Китая опубликовало кадры с орбиты Марса, которые удалось прислать на Землю космическому аппарату «Тяньвэнь-1». Полет зонда запечатлел марсианские рельефы.

Весной или летом корабль должен приземлиться на планету Марс. Ученые планируют, что посадка произойдет в южной части равнины Утопия, где, вероятно,ранее выходили грунтовые воды.

На данный момент шаттл уже 197 дней находится в космическом пространстве. Он пролетел уже более 465 млн километров пути. Согласно плану, на поверхности Марса корабль должен продержаться три месяца, а затем батарея закончится и корабль останется на поверхности планеты.