Петербургский Политех и ИОГен Ран начнут совместное сотрудничество

В Санкт-Петербурге в политехническом университете имени Петра Великого (СПбПУ) состоялась пресс-конференция, где обсуждали разработку новой биологической теории, а также вирому человека и компьютерную геномику. Над этим проектом, к тому же, работает и Институт общей Генетики им. Н.И.Вавилова РАН (ИОГен РАН).

Образовательные учреждения заключили между собой соглашение и подписали договор. Сторонами выступили: от СПбПУ академик и ректор вуза Андрей Рудской, а ИОГен РАН — директор и член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев.

Рудской заявил, что благодаря взаимному сотрудничеству и вкладу в науку, они смогут заняться сверхтонкими вещами, которыми без института генетики достигнуть было бы невозможно.