В Гатчине состоялся запуск нейронного реактора Пик

Запуск научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК состоялся в день российской науки и в год, который был объявлен годом науки и технологий.

Благодаря этому событию доля России на мировых рынках оказания высокотехнологичных существенно увеличится.

Проектная мощность реактора ПИК составляет 100 мегаватт, он предназначен для исследовательской деятельности в области ядерной физики, физики фундаментальных взаимодействий, материаловедения и других сфер. Как отмечает глава 47 региона Александр Дрозденко, правительство Ленобласти поддерживает и будет поддерживать научные кадры. Напомним, проект областного бюджета на 2019-2021 годы предусматривает статью расходов на поощрение молодых ученых.