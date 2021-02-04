Врачи Петербурга провели операцию по удалению редкой опухоли у 13-летней девочки

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова врачи удалили редкую опухоль у 13-летней девочки. По информации, которая была предоставлена в пресс-службе онкоцентра, опухоль пронизывала легкие, врастая в средостение. По мнению специалистов, данная операция является уникальным случаем в детской практике, если судить по сочетанию объема и хирургических методик.

Диагностированная у подростка злокачественная опухоль встречалась всего у 12 человек в мире. Девочка прошла 4 курса химеотерапию, однако это не повлияло на новообразование. В январе текущего года врач Евгений Левченко провел операцию, в ходе которой была применена щадящая технология.

На данный момент девочка восстанавливается после операции, врачи подбирают для нее дальнейший план лечения.