В Петербурге открыли завод по производству электронных компонентов

В Санкт-Петербурге в среду, 15 сентября, открыли завод по производству электронных компонентов. Это удалось сделать компании «Макро Групп».

«Сегодня открываем завод компании "Макро Групп", которая буквально за год построила крупное предприятие по производству электроники», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Стоит отметить, что инвестиции в создание новой площадки «Макро Групп» уже превысили 600 миллионов рублей. В будущем эта цифра может вырасти до 1 миллиарда рублей.

Известно, что новый завод будет выпускать электронные компоненты для промышленной автоматики, телекоммуникаций, а также суперкомпьютеров и даже автопрома.