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Школьник из Петербурга одержал победу на Международных соревнованиях по детской робототехнике

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© Фото: РоботрекII ProGameII г.Балахна / «ВКонтакте»

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Мальчик изобрел куртку-пауэрбанк, которая может заряжать гаджет в сильный мороз.

В Корее с 7 по 8 августа состоялись Международные соревнования по детской робототехнике. Российские школьники взяли 17 призовых медалей. Победителем мероприятия стал ученик 619-й школы Санкт-Петербурга Андрей Яковлев. 

Юный робототехник создал пауэрбанк, который сможет заряжать гаджеты даже при суровых морозах. Шестиклассник трудился вместе со своим товарищем из Мурманска Степаном Зарубиным. Помощь детям оказывал педагог дополнительного образования Станислав Петшак.

Так, новое устройство сможет заряжать «девайсы» даже во время 30-градусного холода. Сама разработка может выглядеть, как куртка-пауэрбанк.

Также отметим, что российские школьники выиграли 7 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей на международных соревнованиях.

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