Ученые предлагают отправить сперму жителей Земли на Луну

Исследователи полагают, что если отправить на Луну 6,7 млн репродуктивных клеток различных видов живых организмов, включая человека. Как пишет "Лента", своеобразный "ковчег", более современный, чем библейский, можно сохранить под поверхностью нашего спутника, на глубине до 100 м.

Хранение образцов так далеко от поверхности сможет уберечь их от перепадов температур, радиации, а также в случае попадания астероидов или метеоритов в Луну.

Ученые отмечают, что ситуация на Земле нестабильна: стихийные бедствия, возможность войны, астероиды и другие катаклизмы могут уничтожить планету. Стоит задуматься о вариантах сохранения жизни в том виде, как она существует сейчас, указали американские специалисты.

Впрочем, затея будет достаточно дорогостоящая. Чтобы переправить все образцы на Луну, понадобится 250 ракет.