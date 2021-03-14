На Байкале заработал нейтринный телескоп

На Байкале введен в эксплуатацию российский нейтринный телескоп Baikal-GVD. Как пишет ТАСС, это массив оптических детекторов нейтрино.

Аппара размещен в толще воды в южной части озера.

Строительство телескопа идет с 2015 года, сбор данных о нейтрино с его помощью физики начали в в 2016 году.

Самая большая и самая знаменитая установка этого класса — нейтринный телескоп IceCube. Она зарегистрировала около 100 нейтрино сверхвысоких энергий.