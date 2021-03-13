Программу научили распознавать deepfake по глазам

Ученые разработали алгоритм, который верно распознает deepfake-изображения и видео в 94 случаях из ста. Алгоритм нужен для защиты от недостоверной информации, пишет "Хайтек".

Работа алгоритма основана на выявлении отражения предметов или вспышки в глазах людей. Deepfake-лицо создается нейросетью, поэтому отражение в роговице глаз на одной и той ж фотографии может различаться. Если же на изображении только один глаз или отсутствуют предметы, то эффективность программы будет ниже. Так может случиться, например, если нейросеть создаст темное фото или на однотонном фоне без интерьера, или когда один глаз скрыт в тени.

Также эффективность программы зависит от того, куда направлен взгляд и как повернуто лицо по отношению к камере.