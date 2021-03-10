Китайские ученые предрекли россиянам лето длиной в полгода

Лето в Северном полушарии к 2100 году может растянуться на полгода, если человечество не начнет заботиться об остановке изменения климата. Ученые предупреждают, что температурные сдвиги повлекут за собой катастрофические последствия для сельского хозяйства, здравоохранения и окружающей среды. Результаты научной работы опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые анализировали данные за более чем полвека - с 1952 по 2011 год. Исходя из этих данных они спрогнозировали, как сезоны будут сдвигаться в будущем.

Выяснилось, что в среднем за 50 лет продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а зима стала короче на три дня. Также длительность весны и осени сократилась с 124 до 115 и с 87 до 82 дней соответственно.

Если подобная тенденция сохранится, то к 2100 году длительность зимы составит менее двух месяцев, весна с осенью тоже значительно сократятся.

Долгое лето подвергнет большинство людей воздействию аллергенов и увеличит ареал обитания болезнетворных насекомых. Также растения будут цвести в необычный период, животные будут сконфужены. Возможно влияние на скотоводство.