Петербургские ученые изобрели материал для защиты "черных ящиков"

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна создали материал с высокой огнеупорностью и низкой теплопроводностью. Его можно применять на борту самолета - для защиты специального записывающего устройства.

Материал производится на основе муллиткремнеземистого волокна. Волокно уже прошло испытания.

Как отмечают ученые, материал химически стоек к азотной, серной, соляной кислотам при нормальных условиях и температуре до 800ºС. К тому же он недорогой и может конкурировать с китайским аналогом.

Выпускать материал планируется в разных формовках в промышленных масштабах.