Экспорт оборудования для лечения рака наладит «Евроинвест» Березина

Активную работу в области создания инновационного медицинского оборудования продолжает венчурный фонд «Евроинвест» Андрея Березина. В настоящий момент идет разработка устройства, которое будут использовать для лечения онкологических заболеваний. После разработки и сертификации устройства компания может наладить его экспорт.

Инвестиционный фонд «Евровенчур» Андрея Березина — совладельца компании «Евроинвест» — вкладывает средства в создание передовых медицинских технологий. Прибор для лечения онкологических заболеваний разрабатывают ученые и врачи Петербурга. Фонд оказывает инвестиционную поддержку, которая оценивается в десятки миллионов рублей.

Сотрудники Клинической больницы № 122, АО «Светлана-Рентген», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЦНИИ РТК и фонда «Евровенчур» создали уникальный аппарат для лечения рака. Данное оборудование не имеет аналогов в мире. Использовать новый прибор можно при хирургическом вмешательстве. Устройство позволяет удалить опухоль через небольшой надрез, одновременно воздействуя на пораженный участок лучевой терапией. В результате создатели оборудования добились снижения вероятности рецидивов за счет уменьшения риска закрепления потенциальных опухолевых клеток на здоровых.

Рак легких уносит свыше двух миллионов жизней в мире ежегодно. В Европе каждый год регистрируют 3,7 млн случаев онкологических заболеваний. Там они стабильно занимают вторую строку в причинах смертности.

В России, согласно данным ВОЗ, за год регистрируют около 600 тысяч случаев онкологических заболеваний. По информации Минздрава на конец 2021 года в стране было 3,7 млн пациентов с онкологией.

«Евроинвест» не ограничит работу в сфере инновационного медицинского оборудования созданием роботизированного комплекса для неинвазивного облучения тканей. Организация продолжит развивать разработки в этой области, а также обеспечит поставки продукции на зарубежные рынки.

Ученые ЛЭТИ и сотрудники фонда «Евроинвест» в настоящий момент также заняты созданием микрофокусной рентгеновской установки. Устройство позволит создать мобильные средства рентгенодиагностики для неспециализированных условий работы. Такие снимки послужат альтернативой традиционной рентгеновской томографии. За счет более низкой цены подобных устройств их удастся установить в большем количестве медицинских учреждений.