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В ВОЕНМЕХе разработали уникального робота-манипулятора

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© Фото: скриншот Яндекс.Карты

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Специалисты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова разработали уникального робота-манипулятора. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», разработку можно будет применять в промышленности космической сфере. Готов робот и к работе в экстремальных условиях.

Уникальная характеристика нового робота- модульность. Благодаря ей можно перестроить манипулятора так, чтобы он справился с любой задачей. «Рука» состоит из нескольких элементов, каждый из которых имеет шесть степеней подвижности. В каждом блоке расположены синхронный двигатель с постоянными магнитами, валовым редуктором, платой с микроконтроллером и датчиками положения.

Рука робота может вращаться на 360 градусов. В промышленности новую разработку можно применить для перестановки деталей на станках. Она также подойдет для разминирования объектов.

Грузоподъемность робота составляет до 250 килограммов, при этом его руке под силу захватить мелкие детали. На разработку робота в вузе потратили не один год. В настоящее время создатели манипулятора разрабатывают систему управления «рукой». После завершения работ манипулятором можно будет управлять с помощью пульта. Вероятно, он также сможет повторять движение человеческой руки.

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