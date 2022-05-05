Российские ученые научились снижать уровень сахара в крови колбасой

В России разработали колбаус, способную снизить уровень сахара в крови. Как заявил доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин на форуме «Сильные идеи для нового времени», новую технологию не только создали, но и готовы запустить в производство. Инновационный продукт может появиться уже осенью этого года.

Ученые сумели экспериментально доказать, что вареная колбаса с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия «Арфазетина» подходит для профилактики и лечения диабета второго типа. Уровень глюкозы в крови также помогает снизить использование при изготовлении настоя створок фасоли.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Роспотребнадзор перечислил продукты, которые стоит включить в свой рацион в мае.