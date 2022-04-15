Петербургские ученые создали тест для выявления лихорадки Ку

естовой систему, выявляющую лихорадку Ку методом иммуноферментного анализа, разработали в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора уточнили, что продукция уже сертифицирована и запущена в производство для практических лабораторий. Её появление позволило сделать еще один шаг к импортозамещению. Ранее данное состояние выявляли только с помощью импортных диагностических систем.

Тестовая система подойдет для контроля и профилактики внебольничных пневмоний, так как позволяют выявлять все актуальные виды лихорадки Ку.

Пока современные петербургские ученые совершают открытия, в вузах города в скором времени окончат обучение молодые специалисты по различным направлениям. Ранее «МК в Питере» сообщал, хватит ли бумаги, чтобы выдать выпускникам дипломы или из-за её дефицита возникнут сложности.