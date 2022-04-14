Энергетический конгресс в Петербурге не состоится

В Петербурге не состоится 25-й Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в октябре текущего года на площадке КВЦ «Экспофорум». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Об отмене ранее запланированного мероприятия рассказали в Мировом энергетическом совете. Причины отмены Энергетического конгресса пока не называются. Его организатором в Петербурге выступал Фонд Росконгресс.

Отменяются не только международные мероприятия. В России закрыли доступ к популярным международным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Ранее «МК в Питере» сообщал, чем российские пользователи смогут заменить утраченные шрифты.