Космонавт из Петербурга отправится на МКС 18 марта

В пятницу, 18 марта, с космодрома Байконур отправится ракета-носитель с пилотируемым кораблем «С.П. Королев». Она доставит на Международную космическую станцию экипаж из трех человек. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, в составе экипажа Олег Артемьев, Сергей Корсаков и петербуржец Денис Матвеев.

Старт ракеты-носителя запланирован на 18:55. На МКС команда пробудет 195 суток, за время которых семь раз выйдет в открытый космос и проведет более 50 экспериментов. Большая часть выходов в открытый космос пройдет при участии Дениса Матвеева, который занимает в экипаже должность бортинженера.