Петербургские студенты создали новое вещество против рака

Молодые ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) удалось получить новую формулу вещества против рака, гепатита и ВИЧ. Как уточнили в пресс-службе вуза, речь идет о новой модификации бетулина.

В сообщении уточняется, что бетулин содержится в березовой коре. Он способен оказывать иммуномодулирующую поддержку при различных заболеваниях.

Это вещество имеет низкую биологическую активность и плохо растворяется в воде. Чтобы улучшить эти характеристики, студенты предложили вводить в молекулы бетулина соединения содержащие фосфор.