Врач рассказали влияет ли коронавирус на интеллект новорожденных

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин оценил возможное влияние перенесенного матерью во время беременности коронавируса на интеллект новорожденного. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что коронавирус может снижать интеллект новорожденного на 20%, однако, с начала пандемии прошло слишком мало времени, чтобы сделать однозначный вывод.

Эксперт отметил, что в два года отставание в развитии у детей может быть вызвано различными причинами, а не только вирусами. Поэтому чтобы сделать однозначный вывод о влиянии коронавируса при беременности матери на уровень интеллекта у ребенка потребует примерно 10-15 лет.