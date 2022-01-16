В центре Гамалеи пообещали вакцину с учетом новых штаммов коронавируса

Замдиректора Центра имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил о готовности учреждения разработать вакцину, ориентируясь на новые штаммы коронавируса. В эфире «России-1» он уточнил, что речь идет сразу о нескольких штаммах: «дельте», «омикроне» и исходном уханьском.

Предполагается, что поливалентная вакцина будет сложнее в разработке, чем исходный «Спутник». При этом Александр Гинцбург ранее уточнял, что модифицировать действующую версию «Спутника V» для штамма «омикрон» нет необходимости. Вакцина и в своем нынешнем варианте будет эффективна против новой разновидности коронавируса.

Впрочем, ученные ожидают, что более заразный «омикрон» может вызвать скачок заболеваемости. Денис Логунов пояснил, что пока волна нового штамма не пройдет, расслабляться рано.