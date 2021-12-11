64 математика попросили отложить конгресс в Петербурге

Российские ученые написали открытое письмо в адрес Исполнительного комитета Международного математического союза. Письмо было опубликовано в научном издании "Троицкий вариант".

В нем авторы просят отложить проведение Математического конгресса в Петербурге, который должен состоятся летом следующего года. Отложить научное событие предлагается до тех пор, пока не будет освобожден аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов.

Последний был осужден за хулиганство ан основании показаний секретных свидетелей. В письме ученые высказывают точку зрения, что преследование Азата Мифтахова имеет политическую мотивировку. В документе также отмечается, что на семью осужденного оказывали серьезное давление.

Под письмом стоят подписи 64 математиков. Однако, 19 из них предпочли скрыть личные данные из соображений безопасности.