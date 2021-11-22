На Ленинградской АЭС временно отключили от сети шестой энергоблок

На Ленинградской атомной электростанции в городе Сосновый Бор временно отключили от сети энергоблок №6. Как сообщает ТАСС, на нем будут проводиться ремонтные работы.

В управлении информации и общественных связей ЛАЭС уточнили, что ремонтные работы на энергоблоке №6 будут проводиться на тепломеханическом оборудовании турбинной установки.

Сейчас на Ленинградской атомной электростанции продолжают в штатном режиме работать энергоблоки № 3, № 4 и № 5. Они, согласно диспетчерскому графику, несут суммарную нагрузку в 3180 МВт.

Энергоблоки № 1 и № 2 также остановлены. В дальнейшем они будут выведены из эксплуатации.