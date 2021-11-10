Ученые нашли продукт, который способен блокировать коронавирус

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера обнаружили вещество, которое способно сдерживать распространение коронавинруса. Как сообщают «Известия», ссылаясь на журнал Biomedicines, это пиперин — вещество, содержащееся в черном перце.

Как пояснила «Ведомостям» главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова, пиперин давно используется в качестве биологически активной добавки в различных медицинских целях. В ходе исследования выяснилось, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате последняя теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, тогда как вирус больше не может размножаться.