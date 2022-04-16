Из-за потоков воды может обрушиться крупнейший шельфовый ледник Антарктики

В Антарктиде в марте температура подскочила на 38 градусов по Цельсию. Там рухнул шельфовый ледник размером с Лос-Анджелес. Пока что ученые не знают о том, какую роль в этом событии могли сыграть экстремальные температуры, однако тепло хлынуло через атмосферную реку.

Опубликованное в четверг исследование показывает, что экстремальные температуры вызывает длинный шлейф влаги, который переносит теплый воздух и водяной пар. Также "реки в небе" свзаны с таянием ледяной поверхности, разрушение морского льда и большие волны океана.