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Летчик-космонавт рассказал, когда люди смогут попасть на Марс

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© Фото: pixabay.com

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В России сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики. В этот день телеканал "Санкт-Петербург" пообщался с летчиком-космонавтом, героем России Андреем Борисенко.

По его словам, уже после 2035 года российские космонавты смогут высадиться на Марс. Он отметил, что предположил дату, ориентируясь на российскую космическую программу. Борисенко считает, что этот срок верен не только для нас, но и для зарубежных коллег. Космонавт считает, что вряд ли человек ступит на Марс раньше этого года.

Борисенко рассказал, что всю его профессиональную жизнь его поддерживала книга Сергея Павлова "Лунная радуга". Это произведение всегда оказывалось рядом при трудностях и препятствиях. По словам летчика-космонавта, этот писатель лучше любого другого фантаста описал то, с чем может столкнуться человек в космосе.

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