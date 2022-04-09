Ученые Петербурга начали тестировать новый препарат для борьбы с болезнью Паркинсона

Петербургские ученые начали тестировать новый препарат, который поможет бороться с болезнью Паркинсона. Эта болезнь до сих пор не изучен учеными и вызывает множество вопросов у врачей.

Сейчас врачи предлагают лечить недуг медикаментозно. Благодаря новому препарату, разрабатываемому в Петербурге, возможно снизить частоту тремора в конечностях, а также коменсировать остальные нарушения. Ученые надеятся на развитие высоких технологий, которые поспособствуют в развитии лечения на генном уровне.

Сейчас активно разрабатывается таргетная терапия, рассказала доцент кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Алла Тимофеева. Такая терапия является узконаправлена на конкретную мутацию гена. Препараты продолжают изучать не тольк в стране, но и во всем мире. Также есть шанс, что через какое-то время получится вывести терапию для использования в обычной практике.