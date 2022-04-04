Ученые закончили первый этап выравнивания зеркал телескопа «Джеймс Уэбб»

Первый этап юстировки зеркал космического телескопа завершили специалисты проекта "Джеймс Уэбб". Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Напомним, что "Джеймс Уэбб" является крупнейшим космическим телескопом в истории. Главное зеркало с подсветкой диаметром 6,5 метра. Это сделало невозможным запуск телескопа в развернутом виде. Чтобы решить эту проблему, специалисты проекта разделили основное зеркало на 18 сегментов. В апреле специалисты закончили первый этап юстировки и настроили остальные бортовые инструменты.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запустили 25 декабря прошлого года. Проект реализуют несколько стран, а общие затраты по проекту превышают 10 миллиардов долларов.