Астрономы рассказали о признаке, по которому нужно искать внеземную жизнь в космосе

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Круз назвали признак, по которому нужно искать внеземную жизнь. Исследования этого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мнению астрономов, первый признак жизни, существующей на планетах вне Солнечной системы, это атмосферный метан. Такой биосигнал можно легко обнаружить с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

Одной особенность метана является его нестабильность. Он легко разрушается вследствие биохимических процессов в атмосфере.

Наличие большого выброса метана в атмосферу экзопланеты указывает, что у этих выбросов есть стабильный источник.

Известно, что большие объемы метана на Земле производит биологическая активность. Ученые предположили, что на других планетах может происходить такой же процесс. Следовательно, наличие газа будет указывать на жизнедеятельность неких организмов.

Кислород, само собой, также говорит о наличии жизни на планете. Но вычислить его гораздо сложнее, чем метан.