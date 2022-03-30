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Ученые выяснили причину долголетия попугаев

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© Фото: pixabay

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В ходе недавнего исследования немецкие ученые выяснили, что высокая продолжительность жизни попугаев связана с их когнитиными способнстями. Результаты исследования опубликовали в Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты в рамках проекта изучили 217 видов попугаев. Выяснилось, что алый ара и желтохохлый какаду могут прожить до 30 лет, однако такая выская продолжительность жизни бывает чаще у крупных птиц. Эксперты считают, что возможной причиной может быть крупный мозг птиц. Таким образом, размер мозга может быть связан с продолжительностью жизни попугаев. Вроятно, что сильные когнитиные способности помогают птицам лучше находить угрозы в окружающем мире.

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