  • 18 Декабрь 2021
USD 18.12.2021 73.7330 +0.1622
USD ММВБ 23:24 74.1347  
EUR 18.12.2021 83.5026 +0.3455
EUR ММВБ 23:24 83.4039  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Российские ученые придумали, как сделать пороховые отходы безопаснее

Автор:


© Фото: пресс-служба НГТУ

Темы дня

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) запатентовали технологию утилизации отходов производства пороха и пиротехнических составов с использованием щелочей, фосфорной кислоты и золошлаковых отходов. Новая технология не только полезнее для экологии, но и для живущих вблизи пороховых заводов, а также рабочих.

«Пороховая бочка» опасных отходов

Россия — одна из лидеров в мире по количеству производимого оружия. Сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса находятся в 72 субъектах РФ. В 2015 году на них работало около 1,3 млн человек. Сегодня у российских предприятий, работающих с порохом и пиротехническими составами, существует проблема утилизации подобных отходов. Все они вынуждены утилизировать взрыво- и огнеопасные отходы самым примитивным способом: попросту сжигать их на специально огороженной территории.

Проблема в том, что зачастую такая площадка для утилизации находится в пределах городской черты. Это создает проблемы местным жителям — кроме шумового загрязнения, они страдают от запахов и ухудшающейся экологической обстановки. Плюс ко всему, в плохую погоду этот способ утилизации попросту невозможен.

Серьезная проблема

Если не избавляться от пиротехнических и пороховых отходов, они могут ухудшить и так опасную обстановку работы на специализированных заводах. Среди недавних трагедий — взрыв на пороховом заводе под Рязанью в октябре, в котором погибли 17 человек. ЧП произошло на территории одного из цехов ФГУП «Эластик». Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов, повлекший за собой возгорание, сообщили в МЧС. На место были направлены значительные силы пожарных: было задействовано 170 человек и 50 единиц техники.

Ранее, в январе, в Перми тоже произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин.

Также в этом году Тамбовский пороховой завод оштрафовали на 350 тыс. руб.за нарушения федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О недрах», а также Водного кодекса РФ и Земельного кодекса РФ. В частности, завод превысил нормы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в водные объекты. Также надзорные органы зафиксировали нарушения требований при размещении отходов производства и потребления. Проблема пиротехнических отходов становится все более острой.

Взаимная нейтрализация

Чтобы решить проблему, новосибирские специалисты предложили обрабатывать отходы концентрированной щелочью при высокой температуре, а получившуюся щелочную смесь нейтрализовать фосфорной кислотой и отвердить с помощью золошлаковых отходов.

«На нашей кафедре активно разрабатываются способы обезвреживания отходов. Мы предложили достаточно простую технологию для утилизации отходов пороха и пиротехнических составов (ПТС) — обработка концентрированной щелочью при высокой температуре», — сообщил доцент кафедры инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Виктор Александров в интервью «Научной России».

Почему именно щелочью? Основные способы обезвредить химическое соединение — использовать либо щелочь, либо кислоту. При этом порох, в составе которого есть селитра и сера, чувствителен к температурному воздействию, а реакции с сильными кислотами происходят, как правило, с обильным выделением тепла. В свою очередь, при использовании щелочи нет триггеров для возгорания пороха. В итоге, пороховые отходы превращаются в большую щелочную смесь, которую можно нейтрализовать кислотой. Новосибирские ученые использовали слабую и безвредную фосфорную кислоту, чтобы если останутся нерастворенные остатки пороха, у них не было бы шанса загореться.

Полученный вязкий продукт подвергается отверждению с помощью золошлаковых отходов — они, в свою очередь, образуются в результате сжигания угля, торфа и их смесей. В итоге, отходы одного производства можно использовать для нейтрализации другого.

Применение уже найдено

На это изобретение получен патент, и сейчас методику утилизации уже реализуют на Новосибирском патронном заводе. Технология рассчитана на утилизацию около сотни килограммов отходов в год. Однако, как отмечают ученые, в стране есть предприятия, производящие большое количество отходов ПТС. Не меняя сути технологии, разработчики готовы адаптировать ее на большие объемы переработки и утилизации.

Как отмечают новосибирские ученые, после обработки отходы от пиротехнических составов перестают быть огне- и взрывоопасными. Такие отходы квалифицируются по четвертому классу опасности (малоопасные вещества, пригодные для захоронения на полигонах ТКО).

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Наука

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram