Петербургские школьники установили рекорд по числу заявок на Всероссийскую олимпиаду

Учащиеся петербургских школ подали рекордное количество заявок на Всероссийскую олимпиаду школьников. Как сообщили в администрации города, 710 тысяч — это максимальное число за все время существования данного состязания.

Количество заявок выросло по всем направлениям олимпиады. Многие учащиеся хотят проверить свои силы сразу по нескольким дисциплинам технического, гуманитарного и естественного направлений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе растет интерес к кванториумам. Поэтому число детских технопарков в городе будут увеличивать. В ближайшие три года новые кванториумы появятся в Фрунзенском, Красногвардейском и Красносельском районах.