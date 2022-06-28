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В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника

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© Фото: БалтФото

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому будущий, 2023, год будет являться Годом педагога и наставника. Данный выбор был сделан с целью того, чтобы педагогический и наставнический составы получили статус признания среди местного населения.

В течение трех месяцев организационный комитет по проведению Года педагога и наставника обязан будет разработать и утвердить предстоящие мероприятия, которые будут направлены на привлечение внимания общественности к данным профессиям и их ценности. Об этом сообщается в пресс-службе Комитета по образованию.

Как считает министр просвещения Сергей Кравцов, в связи с ростом популярности педагогических профессий среди абитуриентов, необходимо вывести деятельность учителей и наставников на новый качественный уровень. Мероприятия, которые будут подготовлены оргкомитетом, станут дополнительной возможностью для того, чтобы повысить престижность данных профессий. 

Напомним, что 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге прошло награждение лучших педагогов.

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