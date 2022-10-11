Путин продлил на 2023 года продовольственное эмбарго

Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год продовольственное эмбарго.

Как сообщает AllNW, Владимир Путин продлил введенное в 20 14 году российское продовольственное эмбарго. Оно было введено в качестве ответа на международные санкции, направленные против России.

В официальном документе говорится, что действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014, будут продлены с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что глава государства во время совещания по экономическим вопросам назвал сферы экономики, которые наиболее сильно ощутили давление санкций. По его словам, сильнее всего санкции ударили по сферам, которые ориентированы на экспорт в Европу.