Путин заявил о росте престижа среднего профессионального образования

В России в этом году впервые на государственном уровне отмечают День среднего профессионального образования. Президент станы Владимир Путин поздравил россиян с этим праздником и заявил, что престиж такого образования вырос в РФ.

Как пишет тв 360, Владимир Путин подчернил важность профессионально-технического образования в истории и традициях России, которые насчитывают уже десятилетия.

Он также отметил, что благодаря труженики промышленных предприятий внесли огромный вклад индустриальное развитие страны, а также сыграли немалую роль в Победе в Великой Отечественной войне.

Президент заявил, что продолжается работа для повышения престижности рабочих профессий. Колледжи и техникумы модернизируются, формируются новые стандарты подготовки квалифицированных кадров.