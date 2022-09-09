В России для электросамокатов могут ввести ограничения



Борьба с электросамокатами продолжается. Стало известно, что для них могут вести новые ограничение в России.

Как пишет “МК Новгород”, Минтранс России попытается добиться того, чтобы электросамокатчикам было запрещено пересекать дороги по пешеходным переходам. Предполагается, что в запрет войдут, как и регулируемые “зебры”, так и нерегулируемые пешеходные переходы.

Сообщается, что в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Султаны Хамзаевой говорится, что соответствующее постановление уже было подготовлено.

Ожидается, что данные ограничения сделают пешеходные переходы более безлопастными.