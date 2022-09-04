Wildberries опроверг слух о повышении стоимости за возврат товаров

Представители маркетплейса Wildberries опровергли заявления об увеличении стоимости за возврат товаров.

Как пишет АБН, ранее в телеграм-канале “Кровавая барыня” появилась информация, согласно которой маркетплейс повысил штрафы за возврат привезенного товара при отказе покупателя.

Как сообщили в пресс-службе Wildberries, они, наоборот ввели бесплатный возврат перед школьным сезоном для более чем половины покупателей.

Помимо этого, покупатель стал более вдумчиво и осознано подходить к выбору и покупке товаров, что привело к снижению доли брака вещей.

Напомним, что Wildberries — международный маркетплейс, на котором доступно множество различных категорий от одежды до товаров для дома.