В России могут принять налоговый возврат работающим пенсионерам

В Государственной думе предложили дать возможность получать социальный налоговый возврат работающим пенсионерам. Для реализации предложения из бюджета придется выделить почти триллион рублей.

Как передает 360 тв, от фракции ЛДПР в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. Благодаря ему данная категория населения России получит право на социальный налоговый возврат от половины уплаченного НДФЛ. Его сумма не должна превышать 25 тысяч рублей.

Представители партии либирал-демократов также предложили ввести проценты за каждый день отсрочки выплаты.

Депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов полагает, что законопроект беспечит защиту права работающих пенсионеров. Законодательная инициатива связана с тем, что у таких категорий россиян льготные выплаты не проиндексированы и этот вопрос не решается на протяжении шести лет.