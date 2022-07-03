Россиян предупредили о штрафах за перестановку кухонной плиты

Незаконная перестановка плиты и раковины в квартете может сулить жильцам штрафом. Сотрудники компаний жилищно-коммунального хозяйства обязаны сообщать о фактах нарушения в городскую жилищную инспекцию.

Как рассказало “Агентство Бизнес Новостей” речь идет только о самостоятельной перестановки бытовой. Штраф могут выписать даже если не была изменена планировка помещения и не были перенесены несущие стены. Об это предупредил юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

Без специального разрешения жилищно-коммунального хозяйства районного назначения переставлять раковины и газовые плиты — запрещается.

Однако, стоит отметить, что и этого может быть недостаточно. Перестановка все равно может быть неодобренна.