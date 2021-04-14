«Алые паруса» состоятся 25 июня

В Петербурге установили дату ежегодного праздника для выпускников. Одиннадцатиклассники со всей страны соберутся на празднике «Алые паруса» 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым в среду, 14 апреля. Однако формат и точные места мероприятия пока не установлены.

Как сообщается в администрации города, детали проведения праздника будут установлены с учетом эпидемиологической обстановки в Северной столице.

Напомним, «Алые паруса» - это единственный во всем мире масштабный праздник для выпускников школ.