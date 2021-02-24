Украина отреагировала на нападение с ножом в генконсульстве Петербурга

МИД Украины высказало недовольство по поводу нападения на охранника генконсульства Украины в центре Петербурга. Информация о протесте в сторону Министерства иностранных дел России появилась от Олега Николаенко, пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства.

«Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны украинских дипучреждений», — отмечает пресс-секретарь.

Напомним, в центре Северной столице мужчина пришел в генконсульство Украины, однако охранник его не пропустил, так как этот день был неприемным. Мужчину это не устроило и он, не произнесся ни слова, вонзил нож в сотрудника учреждения.

На данный момент в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», так как у мужчины имеется острое психическое расстройство. Пострадавший охранник проходит лечение в Мариинской больнице.