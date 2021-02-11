Россельхознадзор уничтожил крупную партию польских груш

Сотрудники ведомства Россельхознадзора совершили рейд в Санкт-Петербурге, в ходе которого инспекторы смогли обнаружить партию польских груш, которая была весом более тонны.

По нформации из пресс-службы в управлении ведомством в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Псковской области, незаконная, находящаяся под санкциями, продукция была обнаружена на территории одного из городских складов..

На складе находилась партия весом более одной тонны груш, на их упаковочных материалах маркировочные этикетки были сорваны. На упаковках, на которых можно было заметить обрывки маркировки, было обозначено, что партия фруктов была доставлена из Польши. Партию доставили через Беларусь, она оказалась страной-импортером.

Также сотрудники Россельхознадзора обнаружили польскую маркировочную этикетку на деревянных паллетах.

Документация, которая устанавливает происхождение и подтверждает безопасность и качество продукции, не была найдена. В итоге фрукты были сняты с оборота. Инспекторы уничтожили груши механическим путём.