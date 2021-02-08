В 2020 году в России естественная убыль населения выросла в два раза

В 2020 году в России зафиксировали естественную убыль населения, которая выросла более чем в два раз по сравнению с 2019 годом: до 688,7 тыс. человек, с 316,2 тыс. в 2019 году. В прошлом году зафиксирован самый минимальный прирост новорожденных с 2002 года.

На протяжении трех лет – с 2013 по 2015 года фиксировался незначительный естественный прирост населения, примерно 20-30 тыс. человек. Однако с 2016 года начала резко падать.

За прошлый год в РФ родилось 1 млн 435,8 тыс. человек, а в 2019 — 1 млн 484,5 тыс. человек. Количество умерших в 2020 году выросло до 2 млн 124,5 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом — 1 млн 800,7 тыс. человек.