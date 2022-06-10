Приложение McDonald's стало «Моим бургером»

Официальное приложение McDonald's обновлено. Теперь оно получило русскоязычное название «Мой бургер».

Функционал остался прежним — пользователи по-прежнему могут сделать заказ в ресторане или с доставкой на дом. Воспользоваться этими опциями в приложении пока не получается. В разделе для акций пока также нет предложений.

Как сообщают «РИА Новости», данное название имеет статус временного. В компании пояснили, что оно нужно для того, чтобы убрать бренд McDonald's.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что для заменившего McDonald's бренда выбран новый логотип с картофелем фри и гамбургером. Он имеет вид двух оранжевых палочек и большой красной точки на зеленом фоне.