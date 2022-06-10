В России готовятся запрещать вывески на иностранных языках

Законопроект о запрете вывесок на иностранных языках подготовлен и обсуждается в Государственной думе. Об этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале.

Политик также проводит в своем канале опрос на тему, должна ли наружная реклама быть только на русском и языках субъектов РФ. В нем уже приняло участие более 12 тысяч пользователей.

Пока лидирует положительный вариант ответа. Более 70% респондентов считают, что реклама необходима только на русском и языках субъектов России. В обратном уверены 16% респондентов. Остальные проголосовали за вариант «Всё равно».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Законодательном собрании одобрили штрафы за рекламу секс-услуг.