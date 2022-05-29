Полеты на юг России отложили еще на неделю

Запрет на полеты в аэропорты южных и отдельных центральных регионов России снова продлен. Как сообщили в Росавиации, самолеты не будут летать в 11 аэропортов до 6 июня.

Как и прежде, речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Геленджика, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозчикам рекомендовали использовать альтернативные маршруты.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Кипр упрощает правила въезда россиян в страну с 1 июня. В аэропорту не потребуется предъявлять ни сертификат о вакцинации от коронавируса, ни ПЦР-тест.