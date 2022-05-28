В России будут штрафовать за принуждение к передаче личных данных

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняты в России. Они предусматривают ответственность продавца в случае отказа заключать или исполнять договор, если покупатель не передал ему свои личные данные. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что данный закон должен предотвратить принудительное получение данных от потребителя в тех случаях, когда эти данные не имеют непосредственной связи с заключенным с продавцом договором.

Поправки предусматривают штраф от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц за принуждение к передаче данных. Юридические лица, пойманные на подобном, могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Смольном намерены ввести штрафы для уличных музыкантов.