Самолеты не будут летать в аэропорты юга России еще неделю

Запрет на полет самолетов в 11 аэропортов южных регионов России снова продлен. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, теперь он будет действовать до 03:45 31 мая. Список аэропортов, куда временно запрещены полеты, не изменился. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами для перевозки пассажиров. В частности, их рекомендовано прокладывать через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что отправиться прямым рейсом из Пулково в Анталью можно будет с 3 июня. Самолеты будут летать два раза в неделю.