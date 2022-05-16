Минимальный возраст продажи алкоголя могут поднять в России

В России может быть повышен минимальный возраст, с которого молодежи будут продавать алкоголь. Сейчас он сотавляет 18 лет.

Как сообщает РИА Новости, о готовности к проработке вопроса повышения минимального возраста продажи алкоголя заявили в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

К подъему минимального возраста ранее призывал депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Он предложил продавать алкоголь россиянам только с 21 года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге нашли находящегося в федеральном розыске школьника. Подросток был госпитализирован с отравлением алкоголем и находится в тяжелом состоянии.