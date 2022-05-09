Начавшаяся рабочая неделя в России будет трехдневной

Укороченная рабочая неделя началась в России 9 мая. Из-за праздничных дней рабоатть россиянам придется всего три дня.

Праздничный день 9 мая в России является нерабочим. Не нужно идти на работу тем, кто трудится с пятидневной рабочей неделей, и 10 мая. Это день также объявлен выходным из-за переноса одного дня с январских каникул. Рабочая неделя в России начнется 11 мая и продлится до 13 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в общей сложности в мае петербуржцы отдыхают 13 дней. При этом в Роструде напомнили, что заработная плата не может снижаться за период праздничных дней. Если у работника не установлен оклад, ему полагается выплата дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни.