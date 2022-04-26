В 4,5 раза больше счетов в иностранных банках стало у российских чиновников за год

Прокуратура выявила рост числа нарушений, связанных со счетами российских чиновников за рубежом. Количество счетов выросло в 4,5 раза по сравнению с 2020-м годом. Такую цифру озвучил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе своего ежегодного доклада Совету Федерации.

Отмечается, что к некоторым чиновникам приняты меры. Нарушители отправлены в отставку. В частности, чиновник из Пензенской области покинул пост из-за того, что у его супруги оказались во владении ценные бумаги иностранной нефтегазовой компании.

В своем докладе генеральный прокурор также коснулся темы системных проблем в российской авиационной отрасли, которые были выявлены в ходе проверок. Как сообщает «Страна Советов», эти проблемы оказывают негативное влияние на безопасность авиационных полетов в стране.